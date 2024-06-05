Посол Евдокимов: отношения Москвы и Баку базируются на исторических связях

Фото: МИД РФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и посол России в Баку Михаил Евдокимов

Двусторонние отношения между Азербайджаном и Россией базируются на глубоких исторических связях и переплетениях миллионов судеб, заявил посол Москвы в Баку Михаил Евдокимов. По его словам, которые приводит Sputnik Азербайджан, в отношениях между странами растет общее число точек соприкосновения по глобальным вопросам международной повестки дня.

Наш диалог не подвержен каким-то конъюнктурным изменениям и развивается по восходящей. <...> Сегодня около 60% взаиморасчетов между нашими странами осуществляется в манатах и рублях, — сказал он.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил межправительственное соглашение с Россией об эксплуатации и обслуживании моста через реку Самур. Мост соединяет азербайджанский пункт пропуска «Самур» с российским пунктом «Яраг-Казмаляр».

В марте премьер Азербайджана Али Асадов сообщил о подписании документов о сотрудничестве с РФ в области развития пунктов пропуска и автодорожной инфраструктуры на границе, а также в сферах туризма и культуры по итогам встречи с российским коллегой. По его словам, эти документы являются важным дополнением к договорно-правовой базе, которая насчитывает на сегодняшний день более 260 подписанных документов.