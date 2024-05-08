Посол Евдокимов оценил отношения между Москвой и Баку Посол Евдокимов: между Москвой и Баку очень дружественные отношения

Между Россией и Азербайджаном очень тесные и дружественные отношения, заявил посол РФ в Баку Михаил Евдокимов. По его словам, которые передает Sputnuk Азербайджан, между странами нет никаких проблем.

В наших российско-азербайджанских отношениях, как сказал вчера [президент Азербайджана] Ильхам Гейдарович [Алиев] на встрече с губернатором Астраханской области, нет никаких проблем. У нас реально очень тесные, дружественные отношения между нашими двумя странами и нашими народами, — сказал дипломат.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Ильхам Алиев не приедет на мероприятия в честь Дня Победы в Москве. По его словам, это связано с тем, что в Азербайджане в это же время проводятся мероприятия, посвященные памяти Гейдара Алиева. Он добавил, что азербайджанский лидер 10 дней назад побывал с визитом в России. Между президентами прошли «плотные пятичасовые контакты».