Посол Белоруссии в Словакии заявил, что подал заявление об отставке

Посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня, который поддержал протестующих граждан республики, заявил, что подал заявление об отставке.
Это — логичный шаг, поскольку как посол я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определённую им политику. МИД считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция вышла за эти рамки, — передаёт слова Лещени TUT.BY.
В МИД Белоруссии отметили, что решение об отставке посла принимается назначившим его лицом, то есть президентом государства.
Ранее Лещеня заявил о поддержке участников акций протеста в стране. Он стал первым из глав дипломатических миссий республики, который выразил солидарность с «теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями».
Посол назвал себя единственным действующим дипломатом Белоруссии, «который работал в МИД СССР и в советском посольстве за рубежом». Он
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