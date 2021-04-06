«Последняя капля»: Лукашенко обвинил Польшу в героизации бандитов

https://static.news.ru/photo/56346aa6-96db-11eb-9e59-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Польша пытается героизировать военных преступников и бандитов и проводит соответствующие акции на территории Белоруссии, считает президент РБ Александр Лукашенко. По его словам, этот «шабаш» обусловлен внутренними проблемами европейской страны, в которой консервативная партия стремительно теряет поддержку среди избирателей.

Последней каплей, которая переполнила чашу терпения, стали неприкрытые попытки героизации бандитов и военных преступников, проведение с этой целью мероприятий для белорусской молодёжи в Бресте, — сказал политик на совещании по внешней политике.

По его словам, в июне 2020 года Варшава декларировала готовность идти навстречу Минску по ряду вопросов. Однако позже эта риторика сменилась на обвинения в фальсификации выборов, «поддержку нынешних беглых [оппозиционеров] и их компаний, предоставлением убежища беглым предателям и экстремистам, экстремистским интернет-ресурсам», а также санкции.

Представьте: в июне они нам пели песни, приятные для слуха. И в то же время, мы же это уже сегодня знаем, через спецслужбы и другие структуры (да и в политике) вели другую игру — двойную игру, — добавил Лукашенко.

Он рассказал, что отношения Белоруссии и Польши никогда не были идеальными, но Минск долго мирился с обвинениями и старался найти компромисс «в силу своего характера, менталитета», передаёт БелТА.

Мы исходили из того, что соседей не выбирают. И они действительно все важны для нас, — отметил политик.

Накануне Лукашенко высказался против присутствия дипломатов республики в ряде стран. До этого политик заявил об отсутствии у Белоруссии друзей в мире. Такую мысль он высказал, комментируя результаты социологического опроса властей, по результатам которого белорусы хотят сохранить стабильность и независимость страны.

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста. Они начались после президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, в шестой раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Вышедшие на улицу люди считают, что выборы были сфальсифицированы, писал NEWS.ru.