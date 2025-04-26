Последний путь: фото с церемонии отпевания Церетели Церемония прощания с Церетели проходит в церкви Божьей матери в Тбилиси

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прощание со скульптором Зурабом Церетели в Тбилиси

Церемония отпевания известного скульптора Зураба Церетели проходит в церкви Иконы Божьей Матери Дидубийского пантеона в Тбилиси. Гроб с его телом недавно был доставлен из Музея современного искусства, где в течение двух дней проходила гражданская панихида. К пантеону стянули дополнительные наряды полиции для обеспечения безопасности и общественного порядка.

К церкви пришло множество людей, чтобы проводить монументалиста в последний путь. Отмечается, что Церетели похоронят рядом с его женой Инессой Андроникашвили. Место для захоронения сотрудники пантеона подготовили заранее. Похороны начнутся в 14:00 по местному времени (13:00 мск).

Кадры с церемонии прощания с Церетели — в галерее NEWS.ru.

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