После протестов в Казахстане возбуждено 329 уголовных дел по пыткам

Фото: Василий Крестьянинов/РИА Новости

В Казахстане возбудили 329 уголовных дел в связи с пытками после январских протестов, сообщил на пленарном заседании нижней палаты парламента генпрокурор республики Берик Асылов. По его словам, на текущий момент в суд направили дела о пытках 24 человек, передает «Радио Свобода» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). В январе на территории Казахстана прошли массовые протесты на фоне резкого повышения цен на сжиженный газ.

Асылов заверил, что всех силовиков, которые применили насилие против задержанных, ждет наказание. Генпрокурор подчеркнул, что их поступки не поддаются оправданию.

К сожалению, в условиях хаоса отдельные сотрудники силовых структур допускали жестокое отношение к задержанным. Это ничем нельзя оправдать. Лица, применявшие пытки, как поручил президент, вне зависимости от чинов и положения понесут заслуженное наказание, — заявил Асылов.

Асылов уточнил, что в суд направили дела о пытках в здании полиции Алматинской области, в изоляторе временного содержания в Алма-Ате, а также в здании отдела полиции Бостандыкского района.

Помимо этого, завершено расследование по факту смерти в результате пыток трех человек. По данным Генпрокуратуры Казахстана, из 329 дел о пытках в ведении спецпрокуроров находились дела против 34 сотрудников полиции и Комитета национальной безопасности Казахстана.

3 января в Казахстане начались акции протеста против резкого повышения цен на газ с 1 января — с 38 до 120 тенге за литр. Протестующие потребовали снизить ее вдвое. Митинги распространились с западной, газодобывающей части страны по всей территории развернулись в Актау, Атырау, Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде, Шымкенте, Таразе. Наиболее острые стычки наблюдались в Алма-Ате.