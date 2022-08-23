Посла Украины вызвали в МИД Казахстана после слов о русских

Фото: Посольство Украины в Республике Казахстан

Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский . Архивное фото

МИД Казахстана вызвал посла Украины в республике Петра Врублевского в связи с его призывом убивать «как можно больше русских». Ему выражен протест, сообщается на сайте ведомства.

В министерстве иностранных дел Республики Казахстан состоялась встреча замминистра Ермухамбета Коныспаева с послом Украины Петром Врублевским. В ходе встречи послу был выражен протест в связи с заявлениями, которые он высказал в интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузаира, — говорится в тексте.

Замглавы МИД назвал высказывание Врублевского несовместимым с деятельностью посла иностранного государства и подчеркнул, что подобные действия не должны наносить урон дружественным отношениям между странами.

Ранее слова Врублевского осудила Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана (АРСК). Глава организации Владимир Божко заявил, что подобные заявления «посягают на мир и согласие в нашей стране, где проживает в мире и дружбе более 120 этносов, в том числе русские и украинцы». Ассоциация призвала МИД республики объявить украинского посла персоной нон грата.