Посла Молдавии в РФ отозвали с поста из-за приёма анаболиков

Правительство Молдавии приняло решение об отзыве с должности посла страны в Москве Андрея Негуцы на фоне скандала с контрабандой анаболиков.
Об этом на заседании кабмина Молдавии объявил премьер-министр страны Ион Кику.
По инициативе Министерства иностранных дел посол Молдавии в России Андрей Негуца отозван с должности. Это стало следствием постыдного события, которое было выявлено несколько дней назад, очевидно, что глава миссии ответственен за случившееся, — цитирует председателя молдавского правительства РИА Новости.
Ранее в администрации Додона заявили, что вручение послу РФ Олегу Васнецову ноты протеста — лишняя мера. Там отметили, что Министерство иностранных дел Молдавии должно выразить благодарность Кремлю за спасение лётчиков из афганского плена.
Как писал NEWS.ru, на молдавско-украинской границе был задержан автомобиль посольства Молдавии в РФ, незаконно перевозивший крупную партию анаболиков. Продукция из Молдавии была найдена в грузовом отсеке микроавтобуса с номерными знаками дипломатического корпуса.