Посла Молдавии в РФ отозвали с поста из-за приёма анаболиков

https://static.news.ru/photo/d7753030-3a12-11eb-80e3-fa163e074e61_660.jpg Андрей Негуца Фото: zdg.md

Правительство Молдавии приняло решение об отзыве с должности посла страны в Москве Андрея Негуцы на фоне скандала с контрабандой анаболиков.

Об этом на заседании кабмина Молдавии объявил премьер-министр страны Ион Кику.

По инициативе Министерства иностранных дел посол Молдавии в России Андрей Негуца отозван с должности. Это стало следствием постыдного события, которое было выявлено несколько дней назад, очевидно, что глава миссии ответственен за случившееся, — цитирует председателя молдавского правительства РИА Новости.

Ранее в администрации Додона заявили, что вручение послу РФ Олегу Васнецову ноты протеста — лишняя мера. Там отметили, что Министерство иностранных дел Молдавии должно выразить благодарность Кремлю за спасение лётчиков из афганского плена.

Как писал NEWS.ru, на молдавско-украинской границе был задержан автомобиль посольства Молдавии в РФ, незаконно перевозивший крупную партию анаболиков. Продукция из Молдавии была найдена в грузовом отсеке микроавтобуса с номерными знаками дипломатического корпуса.