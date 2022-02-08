Посла Белоруссии пригласили в МИД Армении из-за заявления Лукашенко

8 февраля посол Белоруссии в Ереване Александр Конюк посетил Министерство иностранных дел Армении, рассказал пресс-секретарь армянского ведомства Ваан Унанян. Визит дипломата связан с недавними высказываниями президента республики Александра Лукашенко о перспективах вступления республики в Союзное государство, сообщает РИА Новости.

Могу лишь подтвердить, что посол Белоруссии был в Министерстве иностранных дел Армении, — сказал Унанян, воздержавшись от других комментариев.

Между тем депутат от правящей партии Армении «Гражданский договор» Овик Агазарян сообщил, что Лукашенко своей деятельностью оказывает российской власти медвежью услугу, пишет News.am.

Всякие там Лукашенки и Маргариты Симоньянки (главный редактор RT Маргарита Симоньян. — NEWS.ru) своей деятельностью оказывают российской власти медвежью услугу. И было бы неплохо, если бы Лукашенко, перед тем как высказать подобные мысли, посетил минский аэропорт, который напоминает свинарник, — заявил парламентарий.

Депутат от правящей партии «Гражданский договор» Вагаршак Акопян сообщил, что лидер страны-партнёра не имеет права высказывать такие мысли в адрес других стран-партнёров.

Я хотел бы напомнить о последних событиях в Казахстане. Это к тому, кому была нужна Армения, — отметил он.

Лукашенко ранее заявил, что Армения должна стать третьим членом межгосударственного объединения, в котором на сегодня имеется только два участника — Россия и Белоруссия. По его словам, республика «никому не нужна».