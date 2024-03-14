Порядка сотни семей эвакуировано после взрыва в жилом доме в Тбилиси Мэрия Тбилиси: после взрыва в жилом доме эвакуированы 93 семьи

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После взрыва в жилом доме в Тбилиси эвакуировано 93 семьи, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию грузинской столицы. Инцидент произошел утром 14 марта. Пострадавших, по данным местных властей, нет. Эвакуированных разместили в гостиницах.

На рассвете в жилом доме на улице Самтреди, № 2, в районе Дидубе произошел сильный взрыв. По указанному адресу проживают 93 семьи. По предварительной информации, никто не пострадал, — говорится в сообщении.

По информации местных СМИ, взрыв произошел на первом этаже здания, в помещении магазина, в котором делали ремонт. Возможной причиной ЧП называют утечку газа.

В начале марта огонь охватил четыре квартиры на четвертом этаже жилого дома в Серпухове. Пожар распространился на площади 155 квадратных метров. Пожарные спасли семерых человек, двое из которых — дети. По предварительной информации, в одной из квартир произошел взрыв газа, что и спровоцировало пожар.

Ранее сообщалось, что из-за хлопка газа в реанимацию с сильнейшими ожогами попал житель Башкирии. 17-летний молодой человек занес 50-литровый баллон с пропаном в помещение и подключил его к плите, затем попытался прикурить от конфорки сигарету. Баллон разгерметизировался и взорвался, начался пожар.