https://static.news.ru/photo/3dde5f4a-6585-11e9-b43b-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук советовался с украинскими властями перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил бывший украинский лидер Пётр Порошенко.

Медведчук дважды был у меня дома перед тем, как он выезжал к Путину. Мы согласовывали его позицию, — рассказал политик в эфире Пятого канала.

По его словам, они разговаривали только о заключённых и способах их освобождения.

Как писал News.ru, обмен заключёнными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35» произошёл 7 сентября. Среди выданных Киеву лиц были и моряки с задержанных в Керченском проливе судов. После процедуры лидеры двух стран поговорили по телефону. Президенты дали позитивную оценку освобождению и передаче удерживавшихся лиц и условились о дальнейших контактах.