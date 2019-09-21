https://static.news.ru/photo/ffe51c9a-dd2c-11e9-a0ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Пятый президент Украины Пётр Порошенко заявил, что согласованной «формулы Штайнмайера», регулирующей порядок проведения выборов в Донбассе, не существует.

Никакого соглашения Штайнмайера не существует в природе. Никакой «формулы Штайнмайера», якобы с кем-то согласованной, не существует, — сказал бывший украинский лидер в эфире Пятого канала.

Он объяснил, что предложение экс-министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера по Донбассу заключалось в выполнении ряда условий, среди которых введение особого статуса региона в первый день выборов. Однако эти предложения не были оформлены в письменном виде.

Как ранее писал News.ru, Киев настаивает на письменном согласовании контактной группой «формулы Штайнмайера» по Донбассу, сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко. По его словам, это является одним из условий для встречи лидеров стран «нормандской четвёрки».