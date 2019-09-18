https://static.news.ru/photo/a2006204-da40-11e9-8264-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший украинский президент Пётр Порошенко заявил, что обсуждаемая Контактной группой по урегулированию конфликта в Донбассе «формула Штайнмайера» не является тем, что на самом деле предложил экс-министр иностранных дел ФРГ.

Никогда Украина не соглашалась с «формулой Штайнмайера». Штайнмайер предложил, чтобы сразу после проведения выборов вступил в силу закон про особый режим местного самоуправления. Ни слова больше. Всё остальное — от лукавого, путинская интерпретация «формулы Штайнмайера», — написал Порошенко в Twitter.

Ніколи Україна не погоджувалася з формулою Штанмайєра. Штанмайєр запропонував, щоб відразу після проведення виборів вступив в силу закон про особливий режим місцевого самоврядування. Ні слова більше. Усе решта — від лукавого, бо це була путінська інтерпретація формули Штанмайєра — Петро Порошенко (@poroshenko) 18 сентября 2019 г.

Как ранее сообщал News.ru, отказ украинских представителей в Контактной группе ставить свою подпись под «формулой Штайнмайера» стал поводом для телефонного разговора между министром внутренних дел РФ Сергеем Лавровым и его немецким коллегой Хайко Маасом.