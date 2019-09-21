Пятый президент Украины Пётр Порошенко заявил, что у него был «короткий разговор» с нынешним лидером государства Владимиром Зеленским, в ходе которого они договорились встретиться.
Мы договорились о встрече, и эта встреча ещё не состоялась. Я готов к этой встрече, если он готов, — сказал политик в эфире
Пятого канала.
Он также подтвердил, что виделся с украинским олигархом Игорем Коломойским после выборов главы государства. По его словам, встреча была не его инициативой.
Разговор был ни о чём, — добавил Порошенко.
Как писал News.ru, генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в случае необходимости готов требовать ареста бывшего президента страны Петра Порошенко. По его словам, неприкасаемых для него нет.