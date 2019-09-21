https://static.news.ru/photo/b3378d02-d1d2-11e9-9514-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пятый президент Украины Пётр Порошенко заявил, что у него был «короткий разговор» с нынешним лидером государства Владимиром Зеленским, в ходе которого они договорились встретиться.

Мы договорились о встрече, и эта встреча ещё не состоялась. Я готов к этой встрече, если он готов, — сказал политик в эфире Пятого канала .

Он также подтвердил, что виделся с украинским олигархом Игорем Коломойским после выборов главы государства. По его словам, встреча была не его инициативой.

Разговор был ни о чём, — добавил Порошенко.

Как писал News.ru, генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в случае необходимости готов требовать ареста бывшего президента страны Петра Порошенко. По его словам, неприкасаемых для него нет.