«Пора выбрасывать клоуна»: нардеп Украины жёстко прошёлся по Зеленскому

https://static.news.ru/photo/f3847d9a-4b64-11eb-bbce-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко выступил с новогодним обращением к жителям страны. В нём он в форме жёсткой сатиры раскритиковал президента Владимира Зеленского и призвал граждан в наступающем году от него избавиться.

Для усиления эффекта Гончаренко использовал старый видеоролик, где Зеленский — ещё задолго до начала политической карьеры, в бытность юмористом — в составе комик-группы "Братья Цыцько" изображает игру на рояле без помощи рук. Видео смонтировано таким образом, будто сам нардеп сидит в зале во время этого выступления Зеленского и, отвернувшись от сцены, обращается к своим зрителям.

Ну как вам этот год? Насмеялись? Римляне говорили, что история государств — это история их правителей. И они создали великое государство. А посмотрите на этого клоуна: это и есть современная история Украины. Смешно? Уже не очень. Стыдно? Да. Как жалок шут на троне короля. Год назад я говорил вам, что пора выбрасывать зелень. И результаты местных выборов, рейтинги, уровень доверия показывают, что нам это удалось. Мы выбросили зелень, а в следующем году пора выбрасывать и клоуна. С Новым годом, украинцы, — сказал Гончаренко в своём обращении, опубликованном на его YouTube-канале.

Как ранее писал NEWS.ru, жители Украины потребовали от Зеленского закупить партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Соответствующая петиция появилась на сайте украинского лидера. В тексте говорится о необходимости обеспечить заявку и закупку необходимого количества доз российской вакцины «Спутник V» для защиты и безопасности украинских граждан от коронавируса.

Но, судя по заявлениям государственных лиц страны, это вряд ли произойдёт. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал российскую вакцину «Спутник V» гибридным оружием Москвы против Киева. Член Совета Федерации Алексей Пушков в ответ назвал самого Кулебу и подобных ему политиков гибридным оружием против украинского народа.

Что касается вакцинирования украинцев, Минздрав страны заключил контракт на поставку 1,8 млн доз вакцины от COVID-19 производства китайской компании Sinovac Biotech. Ведомство выполнило задание главы государства, сумев договориться с поставщиком вакцины. Вакцину в первую очередь получат украинцы из групп риска и те, кто «выполняет критически важные функции в борьбе с пандемией». В администрации Зеленского напоминают, что китайский препарат в количестве 50 млн доз уже закупила Турция.