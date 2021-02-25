Попытка переворота: фото с места событий в Армении

Вооружённые силы Армении потребовали отставки премьера Никола Пашиняна и правительства из-за того, что был уволен первый заместитель начальника Генштаба Тиран Хачатрян. Это произошло после его комментариев об «Искандерах». По мнению Пашиняна, происходящее в стране является военным переворотом, однако ситуация находится под контролем, подчеркнул он.
Меры по урегулированию конфликта уже принимает президент Армении Армен Саркисян. Он призвал всех следовать здравому смыслу. В Кремле также озабочены событиями в этой стране.
Что в настоящее время происходит в Армении — в галерее NEWS.ru.
Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости
Никол Пашинян
Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости
Сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна
Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости
Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости
Сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна
Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости
Ален Симонян
Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости
Луси Саргсян/Photolure/ТАСС
Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости
Никол Пашинян
Айк Багдасарян/Photolure/ТАСС
Никол Пашинян
Айк Багдасарян/Photolure/ТАСС
Сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна
Луси Саргсян/Photolure/ТАСС