Попытка переворота: фото с места событий в Армении

Вооружённые силы Армении потребовали отставки премьера Никола Пашиняна и правительства из-за того, что был уволен первый заместитель начальника Генштаба Тиран Хачатрян. Это произошло после его комментариев об «Искандерах». По мнению Пашиняна, происходящее в стране является военным переворотом, однако ситуация находится под контролем, подчеркнул он.

Меры по урегулированию конфликта уже принимает президент Армении Армен Саркисян. Он призвал всех следовать здравому смыслу. В Кремле также озабочены событиями в этой стране.

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