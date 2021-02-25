16+

Рубрики

Медиа

Архив

Никол Пашинян
Страны СНГ

Попытка переворота: фото с места событий в Армении

17:05, 25 февраля 2021 18
Фото: Айк Багдасарян/Photolure/ТАСС

Вооружённые силы Армении потребовали отставки премьера Никола Пашиняна и правительства из-за того, что был уволен первый заместитель начальника Генштаба Тиран Хачатрян. Это произошло после его комментариев об «Искандерах». По мнению Пашиняна, происходящее в стране является военным переворотом, однако ситуация находится под контролем, подчеркнул он.

Меры по урегулированию конфликта уже принимает президент Армении Армен Саркисян. Он призвал всех следовать здравому смыслу. В Кремле также озабочены событиями в этой стране.

Что в настоящее время происходит в Армении — в галерее NEWS.ru.

Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости

Никол Пашинян

Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости

Сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна

Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости

Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости

Сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна

Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости

Ален Симонян

Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости

Луси Саргсян/Photolure/ТАСС

Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости

Никол Пашинян

Айк Багдасарян/Photolure/ТАСС

Никол Пашинян

Айк Багдасарян/Photolure/ТАСС

Сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна

Луси Саргсян/Photolure/ТАСС

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео