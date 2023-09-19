Популярную соцсеть заблокировали в Азербайджане В Азербайджане заблокировали доступ к TikTok

Фото: IMAGO/Felix Schlikis/Global Look Press

Доступ к социальной сети TikTok заблокирован на территории Азербайджана, передает «Интерфакс» со ссылкой на службу электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта республики. Сроки блокировки и причины не называются.

С 19 сентября на территории Азербайджана применено временное ограничение на деятельность социальной сети TikTok, — цитирует агентство сообщение службы.

Власти призвали граждан Азербайджана соблюдать требования национального законодательства при использовании социальных сетей.

В конце августа доступ к китайскому сервису для создания и просмотра коротких видео был заблокирован в Киргизии. В Министерстве культуры, информации и спорта страны пояснили, что решение об этом принято с целью оградить детей от вредного воздействия приложения на их психическое здоровье и развитие.

В мае в США был издан первый закон о запрете использования TikTok. Он действует на территории штата Монтана. Губернатор Грег Джанфорте заявил, что таким образом хочет защитить личные данные жителей региона от Компартии Китая.