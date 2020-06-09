Популярного белорусского блогера Цыгановича арестовали

https://static.news.ru/photo/5c520eae-aacb-11ea-b24e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Цыганович Фото: Youtube

Правозащитники центра «Весна» сообщили об аресте популярного в Белоруссии видеоблогера Владимира Цыгановича.

Сообщается, что блогера отправили под административный арест на 15 суток за организацию несанкционированного массового мероприятия.

Вечером 9 июня был задержан youtube-блогер Владимир Цыганович, — привели сообщение в РИА Новости.

У видеоблогера 76 тысяч подписчиков. Он стал популярен в Белоруссии благодаря роликам с критикой властей.

Отмечается, что суд Московского района Минска вынес решение об административном аресте в марте 2020 года.

Как писал NEWS.ru ранее, представитель Еврокомиссии Питер Стано заявил, что Минск должен соблюдать основные права человека, но для этого в Белоруссии необходим «другой контекст». Он отметил, что предыдущие парламентские выборы в Белоруссии не соответствовали европейским нормам. По словам Питера Стано, предстоящие выборы президента будут иметь решающее значение для отношений ЕС и Белоруссии.