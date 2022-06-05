Экзитпол: поправки в Конституцию Казахстана поддержали 74,8% избирателей

Фото: Александр Мироглов/РИА Новости

Поправки в Конституцию Казахстана одобрили более 70% избирателей, свидетельствуют данные опроса граждан на выходе из избирательных участков (экзитполов). По информации института «Общественное мнение», с внесением изменений в основной закон государства согласились 74,8% опрошенных, по оценке института «Социс-А», эта цифра составляет 76,4%, а по данным Института демократии — 79,4%, передает РИА Новости.

По предварительным данным, явка на референдуме по стране составила 68,44%. Он, согласно местному законодательству, считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих право участвовать в плебисците (всенародном голосовании), — сказано в сообщении.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил изменить конституцию после январской попытки госпереворота. Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цен на газ. С 4 января в Алма-Ате происходили столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требовали от властей немедленной смены политического режима в стране.

Новые поправки в основной закон Казахстана касаются статуса главы государства. Астана решила не наделять первого президента статусом лидера нации при отображении его заслуг в становлении независимости. Таким образом, в Казахстане форма государственного правления сменится с суперпрезидентской республики на президентскую.