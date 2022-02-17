Понтонный мост на белорусско-украинской границе исчез из видимости спутника

Понтонный мост через Припять возле белорусско-украинской границы исчез со спутниковых снимков, сообщил американский аналитик The Drive Джозеф Тревитик, передаёт «ПолитРоссия». Он предполагает, что построить его могли российские военные, причём недавно, так как 8 января моста со спутников не было видно. Сейчас его уже тоже нет на снимках коммерческого провайдера Sentinel Hub, хотя на их основе выводы делать сложно, заявил Тревитик.

Мост примечателен и необычен тем, что этот участок реки находится менее чем в двух с половиной милях к северу от украинской границы. Он расположен на территории белорусского государственного радиоэкологического заповедника «Полесье». Этот регион соседствует с зоной отчуждения на Украине, обе области были сильно загрязнены радиоактивными осадками в результате Чернобыльской ядерной катастрофы в 1986 году, — рассказал он.

Он добавил, что в упомянутом регионе тяжело передвигаться пешком и тем более на бронетехнике, боевой активности там не ожидают.

Ранее Россию указали в качестве угрозы в новой стратегии госбезопасности Украины. Отмечается, что российская власть на территории полуострова Крым является оккупационной. Та же формулировка обозначена в отношении самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.