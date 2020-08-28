Помощник Лукашенко вышел к протестующим в Минске

К участникам акции протеста, которая проходит у резиденции Александра Лукашенко во Дворце независимости в Минске, вышел помощник главы государства.
Он представился помощником президента по общим вопросам Николаем Латышенком,
Мужчина заявил, что верит в честность выборов главы государства, которые прошли 9 августа.
Неоднократно было сказано, давайте мирным путём всё решать. Мы делаем новую конституцию, — сказал он.
Один из активистов выкрикнул, что президент России Владимир Путин был единственным, кто признал прошедшие выборы,
[Председатель КНР] Си Цзиньпин был первым, — сказал он.
Очередная акция протеста началась днём 30 августа 2020 года. Участники несанкционированного оппозиционного «Марша мира и независимости» начали выдвигаться в центр Минска. Жители спальных районов формируют колонны возле станций метро, а после пешком идут в центр города. В руках они держат бело-красно-белые флаги и плакаты. Среди них присутствуют люди разного возраста, в том числе дети. За два часа протестной акции белорусской оппозиции, которая проходит в центре Минска, силовики задержали 125 человек.
В Белоруссии с 9 августа — дня президентских выборов — проходят протестные акции. Согласно официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция результаты голосования не признала. Она инициировала создание координационного совета, цель которого — начать диалог с действующей властью и добиться проведения новых выборов.
Ранее NEWS.ru писал, что сотрудника российского информационного агентства ТАСС Ивана Колыганова 30 августа задержали в Минске. Как говорится в сообщении, пришедшем с его телефона, корреспондента доставили в РУВД Октябрьское. Его отпустили после проверки документов.
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