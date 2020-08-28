Помощник Лукашенко: переговоров с оппозицией не будет

https://static.news.ru/photo/4c16d78e-ead8-11ea-be3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Помощник президента Белоруссии Александра Лукашенко по общим вопросам Николай Латышенок, который вышел к протестующим в Минске заявил, что власти не будут вести переговоры с оппозицией.

Он отметил, что переговоры будут только с отдельными группами активистов, передаёт РИА Новости.

С оппозицией? Нет. Будут с инициативными группами, — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Также он заявил, что верит в честность выборов главы государства, которые прошли 9 августа.

Очередная акция протеста началась днём 30 августа 2020 года. Участники несанкционированного оппозиционного «Марша мира и независимости» начали выдвигаться в центр Минска. Жители спальных районов формируют колонны возле станций метро, а после пешком идут в центр города. В руках они держат бело-красно-белые флаги и плакаты. Среди них присутствуют люди разных возрастов, в том числе дети. За два часа протестной акции белорусской оппозиции, которая проходит в центре Минска, силовики задержали 125 человек.

В Белоруссии с 9 августа — дня президентских выборов — проходят протестные акции. Согласно официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция результаты голосования не признала. Она инициировала создание Координационного совета, цель которого — начать диалог с действующей властью и добиться проведения новых выборов.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудника российского информационного агентства ТАСС Ивана Колыганова 30 августа задержали в Минске. Как говорится в сообщении, пришедшем с его телефона, корреспондента доставили в РУВД Октябрьское. Его отпустили после проверки документов.