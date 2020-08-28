Помощник Лукашенко назвал свою версию по численности оппозиции

https://static.news.ru/photo/0d8ccb2e-eae0-11ea-a637-fa163e074e61_660.jpg Фото: Darius Mataitis via www.imago-im/Global Look Press

Помощник президента Белоруссии Александра Лукашенко по общим вопросам Николай Латышенок, который вышел к протестующим в Минске назвал число оппозиционеров по версии власти страны. По его словам, против президента Александра Лукашенко выступают не больше 30% белорусов.

Он отметил, что не имеет точных цифр ни по сторонникам, ни по противникам Лукашенко и говорит лишь о своём «чувстве», передаёт РИА Новости.

Я на [избирательных] участках [9 августа] не был. Сейчас примерно процентов 20-30 (против Лукашенко — NEWS.ru.), а было меньше. Теперь людей подогрели. На данный момент может быть (20-30% — ред.), но это максимальная цифра, которую я в своей голове представляю, — сказал он.

Также он заявил, что верит в честность выборов главы государства, которые прошли 9 августа.

Очередная акция протеста началась днём 30 августа 2020 года. Участники несанкционированного оппозиционного «Марша мира и независимости» начали выдвигаться в центр Минска. Жители спальных районов формируют колонны возле станций метро, а после пешком идут в центр города. В руках они держат бело-красно-белые флаги и плакаты. Среди них присутствуют люди разного возраста, в том числе дети. За время акции силовики задержали 140 человек.

В Белоруссии с 9 августа — дня президентских выборов — проходят протестные акции. Согласно официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция результаты голосования не признала. Она инициировала создание координационного совета, цель которого — начать диалог с действующей властью и добиться проведения новых выборов.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудника российского информационного агентства ТАСС Ивана Колыганова 30 августа задержали в Минске. Как говорится в сообщении, пришедшем с его телефона, корреспондента доставили в РУВД Октябрьское. Его отпустили после проверки документов.