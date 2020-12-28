Помощник Лукашенко назвал протестующих слугами дьявола

https://static.news.ru/photo/27727ec0-4919-11eb-bdbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/STR/ТАСС

Помощник президента Белоруссии и бывший глава МВД республики Юрий Караев назвал участников протестных акций слугами Сатаны и тёмных сил.

Чиновник отметил, что является человеком верующим, принял крещение в 42 года. По его словам, дьявол — главный революционер в истории и любой «протестун» невольно становится на его сторону.

Те, кто участвует в восстаниях, революциях, бунтах — это, если не слуги его, то, по крайней мере, сторонники, — сказал он белорусскому блогеру Алексею Голикову в интервью, тизер которого опубликован на YouTube.

Ранее Караев заявлял, что силовики вправе без предупреждения врываться в квартиры белорусов, если у них есть достаточные основания полагать, что там скрываются протестующие.

Протесты в Белоруссии продолжаются с момента проведения в стране президентских выборов. Их участники считают, что итоги голосования, согласно которым в очередной раз победу одержал Лукашенко, сфальсифицированы. Они требуют его отставки и проведения новых выборов. Лукашенко, в свою очередь, утверждает, что в стране пытались провести цветную революцию по западным методичкам.

Ранее NEWS.ru писал, что в Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении главной соперницы Лукашенко Светланы Тихановской и членов Координационного совета оппозиции. Им вменяется попытка захвата государственной власти. Тихановская и многие члены совета находятся за пределами республики.