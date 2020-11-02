Помощник Алиева заявил об использовании Арменией фосфорных боеприпасов

https://static.news.ru/photo/1ba3de34-1d42-11eb-abac-fa163e074e61_660.jpg Фото: youtube.com

Практика использования фосфорных боеприпасов широко распространена в Армении, заявил помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев.

Накануне, как писал NEWS.ru, международная правозащитная организация Amnesty International впервые признала факт использования армянскими вооружёнными силами запрещённых многими странами кассетных боеприпасов. Применение заведомо неизбирательных снарядов зафиксировано в ходе обстрела города Барда. Использование оружия, опасного в первую очередь для гражданского населения, является не только стремлением дегуманизировать конфликт в Карабахе, но и свидетельствует о нехватке ресурсов. На готовность Армении к тому, чтобы не только обстреливать, но и минировать территории, вероятно, повлияло приближение ВС Азербайджана вплотную к крупнейшим городам Карабаха.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.