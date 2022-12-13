Помощник Алиева Гаджиев: Лачинский коридор заблокирован миротворцами РФ

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Лачинская дорога заблокирована российскими миротворцами, а не армянскими экоактивистами, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Он уточнил, что азербайджанцы стараются препятствовать незаконной транспортировке природных ресурсов и не препятствуют движению транспортных средств, передает Sputnik Азербайджан.

Комментарии армянского правительства по поводу событий, происходящих на азербайджанской территории, являются показателем того, что территориальные претензии Армении к Азербайджану продолжаются, — отметил Гаджиев.

12 декабря армяне вышли на митинг против миротворцев из России в Ханкенди. Дорога в Армению закрылась, пробка на дороге Ханкенди — Армения растянулась на несколько километров. Прежде азербайджанские экологи начали в Шуше акцию протеста против незаконной эксплуатации месторождений, находящихся под временным контролем российских миротворцев.

Акция протеста идет уже вторые сутки. Требования собравшихся остаются неизменными: прекратить расхищение природных богатств, а также обеспечить проезд к золоторудному месторождению Гызылбулаг и медно-молибденовому месторождению Демирли. В МИД Армении ситуацию вокруг Лачинского коридора назвали нарушением трехстороннего заявления по Карабаху от 9 ноября.