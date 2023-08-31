Помощник Алиева: Азербайджан не допустит «серой зоны» на своей территории Помощник Алиева Гаджиев: Азербайджан не допустит наличия у себя «серой зоны»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хикмет Гаджиев

Власти Азербайджана не допустят создания «серой зоны» на территории страны, заявил помощник президента, глава отдела по вопросам внешней политики администрации Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев. По его словам, которые цитирует «Интерфакс Азербайджан», Армения подогнала несколько грузовых машин к пропускному пункту «Лачин». Он утверждает, что это было сделано с целью популизма и провокации.

И как часть этой театральной драматической постановки, накануне некоторые коррумпированные европейские политики, находящиеся под влиянием армянского лобби, также прибыли к азербайджанской границе. Такие шаги не имеют смысла. Вместо подобных показных шагов надо решать реальные вопросы на месте. Азербайджан не допустит наличия на своей территории какой-либо «серой зоны», — сказал Гаджиев.

По его мнению, отказ Армении от использования дороги Агдам — Ханкенди для снабжения Карабаха можно полноценно рассматривать как акт расизма и дискриминации.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен выступить с новой инициативой по урегулированию конфликта в Карабахе и потребовать полного соблюдения договоренностей о Лачинском гуманитарном коридоре.

До этого Армения передала Азербайджану новый пакет предложений по мирному договору. По словам армянского премьера Никола Пашиняна, Ереван продолжает придерживаться мирной повестки по вопросу о взаимоотношениях с Баку.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев ранее заявил, что Баку и Ереван заинтересованы в скорейшем заключении мирного договора. При этом он подчеркнул, что обе стороны заинтересованы и в качестве договоренностей, поэтому процесс не форсируется.