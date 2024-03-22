Получите ответку за Белгород: как ВС РФ ответили Украине

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Прошедшей ночью по электростанциям Украины полетело все, чем богата наша армия: десятки «Гераней», неперехватываемые «Кинжалы» и «Искандеры», даже векторы С-300 сменили свою роль перехватчиков. И вопреки строгим украинским запретам интернет-пространство уже заполнено снимками пылающего машинного зала Днепрогэса, пораженных ТЭС Харькова, Кропивницкого, Ивано-Франковска. А нам можно подвести первые итоги этой яркой ночи.

Не только месть, но и демонстрация возможностей

После атак прошлого года против объектов украинской энергосистемы эта практика была серьезно сокращена. Украина спокойно пережила зиму, когда, казалось бы, была крайне уязвима для новых наших ударов.

Создавалось впечатление, что мы, продемонстрировав свои возможности, взяли паузу. В ходе которой вновь оживились посредники, предлагающие собственные планы украинского урегулирования. Наша сторона также подчеркивала свою готовность к началу переговоров. А потому давление на объекты за линией боевого соприкосновения снизилось.

Но как только забрезжил свет в конце украинского туннеля, начались варварские обстрелы Белгорода и попытки массовых вторжений на нашу территорию. Беспилотники стали наносить системные удары по НПЗ и нефтехранилищам.

Оказались пройденными последние хлипкие красные линии. Теперь выясняется, что даже Вашингтон попытался воспрепятствовать нанесению ущерба нашему топливо-энергетическому комплексу. Но отнюдь не по причине миролюбия, а из опасений, что это может привести к росту цен на топливо в самих Соединенных Штатах. А это дополнительный удар по администрации Байдена перед выборами. Но команда Зеленского, провалив свой пресловутый «контрнаступ», закусила удила, выйдя за элементарные моральные рамки.

Фото: t.me/vvgladkov Последствия атаки на Белгород Фото: t.me/vvgladkov Последствия атаки на Белгород Фото: t.me/vvgladkov Последствия атаки на Белгород Фото: t.me/vvgladkov Последствия атаки на Белгород Фото: t.me/vvgladkov Последствия атаки на Белгород Фото: t.me/vvgladkov Последствия атаки на Белгород Фото: t.me/vvgladkov Последствия атаки на Белгород Фото: t.me/vvgladkov Последствия атаки на Белгород Фото: t.me/vvgladkov Последствия атаки на Белгород Фото: t.me/vvgladkov Последствия атаки на Белгород Фото: t.me/vvgladkov Последствия атаки на Белгород Фото: t.me/vvgladkov Последствия атаки на Белгород Фото: t.me/vvgladkov Последствия атаки на Белгород Фото: t.me/vvgladkov Последствия атаки на Белгород Фото: t.me/vvgladkov Последствия атаки на Белгород Фото: t.me/vvgladkov Последствия атаки на Белгород Фото: t.me/vvgladkov Последствия атаки на Белгород Фото: t.me/vvgladkov Последствия атаки на Белгород

Есть ли принуждение к миру?

Так что ночная атака — это далеко не только месть за кровь, безвинно пролитую белгородцами. Владимир Путин уже официально заявил, что лимит наших жестов доброй воли исчерпан. Ведь и прошлый цикл атак на украинскую энергетику был довольно щадящим. Так, наши же эксперты поражались, почему мы бьем по подстанциям в 350 МВт, а не по вдвое более мощным, чей выход из строя отразился бы куда серьезнее на возможностях подачи электроэнергии. Удивлялись, почему мы щадим машинные залы ГЭС и ГРЭС, которые потом будет невозможно восстановить.

И вот первый по-настоящему серьезный ущерб, причиненный оборудованию легендарного Днепрогэса. Взорван машинный зал, повреждено шлюзовое оборудование плотины. Произошла столь любезная сердцу Зеленского декоммунизация. Правда, чисто техническая.

Иными словами, продемонстрированы наши возможности поражения даже не энергетики, а украинской экономики в целом. А ведь она и так на ладан дышит. Сделают ли из ночной атаки в Киеве реальные выводы? Сомнительно. Но нам-то надо постепенно нагнетать давление. Еще немало на Украине функционирующих машинных залов и предприятий ВПК.

Пока Украина не во тьме

К разочарованию наших квасных патриотов, Украина вскоре придет в себя после этих ночных ударов, которые пусть и выглядят куда серьезнее прежних. Электронагрузка будет быстро перераспределена, линии будут восстановлены. Тем более что основа украинской энергетики не Днепровский каскад ГЭС, а несколько АЭС.

Атаковать АЭС бессмысленно и опасно. И АЭС пока это явно не стоят в нашей повестке. А вот системные атаки типа прошедшей ночной могли бы стать важным аргументом для вразумления самых упертых, готовых биться до последнего украинца. Началась новая фаза СВО? Скоро узнаем.

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