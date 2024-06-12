«Полнейшая дичь»: в аэропорту Кишинева удерживают десятки пассажиров Десятки пассажиров удерживают в аэропорту Кишинева без объяснения причин

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В аэропорту Кишинева правоохранительные органы удерживают десятки пассажиров, не объясняя им причин такого решения, сообщил представитель оппозиционного молдавского блока «Победа» Вячеслав Жуков в Telegram-канале. По его словам, проводят обыски и допросы. Вместе с тем политик рассказал, что его самого задержали в аэропорту после возвращения с Петербургского экономического форума.

Полнейшая дичь происходит в аэропорту. Скоро в комнате для дополнительного контроля просто не будет мест. Людей туда отправляют пачками <...> Все по процедуре, обыски, допросы. У меня нашли целых 250 лей (13 евро. — NEWS.ru) и 120 евро. Крупную рыбу поймали, всем премии дадут, однозначно, — сообщил Жуков.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что пограничники в аэропорту Кишинева не только задерживают приехавших из России сограждан, но и надрывают паспорта тем, кого они считают неблагонадежными. Происходящее в республике, главой которой является президент Майя Санду, она назвала «Санду-рейхом».

До этого стало известно, что польский пограничник получил ранение в результате столкновения с мигрантами, которые пытались проникнуть на территорию страны около населенного пункта Беловежа. Солдата ударили деревянной палкой по голове.