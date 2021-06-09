Политологи оценили эмоциональные заявления Пашиняна и Кочаряна

https://static.news.ru/photo/c65659e0-c924-11eb-876c-96000091f725_660.jpg Роберт Кочарян Фото: Robertkocharyan/instagram.com

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян чувствует потерю своих позиций, поэтому предпринимает импульсивные шаги и делает эмоциональные заявления на заключительном этапе предвыборной кампании. Так в разговоре с журналистами РИА Новости поведение политика оценили эксперты.

Ранее Пашинян заявил, что официально предложит Азербайджану обменять своего сына Ашота на всех армянских военных, находящихся в плену. Кроме того, он пригрозил провести кадровые чистки в случае победы на выборах в парламент.

Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук Станислав Притчин сказал, что раньше Пашинян рассматривал себя в качестве единоличного лидера, однако под конец кампании его преимущество было растеряно. Такой расклад заставляет политика нервничать, ведь поражение на выборах может сильно ударить по его карьере и даже поставить крест на будущем.

Основные политические силы в Армении перед выборами исчерпали лимит рациональных аргументов. Так считает ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ Юлия Никитина. В том числе это касается и бывшего президента страны Роберта Кочаряна, который в последнее время в основном апеллирует к эмоциям.

Я бы не рассматривала данные заявления и события как рациональную политику, а скорее как следствие состояния армянского общества на данном этапе, — добавила Никитина.

Ранее в разговоре с NEWS.ru доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова, член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев сказал, что заявление Пашиняна о готовности обменять своего сына Ашота на всех армянских пленных, находящихся в Азербайджане, это просто пиар-ход перед выборами. Официальный Баку на такой обмен не согласится.