Политолог заявил о желании Лукашенко развязать военный конфликт с НАТО

Миграционный кризис в Белоруссии создало правительство страны для давления на Европу. Более того, президент Белоруссии Александр Лукашенко нацелен на военное столкновение с НАТО, он выбрал тактику шантажа, считает политолог Дмитрий Болкунец. Об этом он рассказал изданию Lenta.ru.

Мы видим огромный поток мигрантов, порядка тысячи человек, движущихся к границе. Так Лукашенко показывает, что готов пойти на обострение, причём с использованием не только количественной силы: предполагаю, что на границе могут произойти и теракты, особенно с учётом того, что уже есть такие вбросы с белорусской стороны. Президент планирует военную гибридную операцию в отношении Польши, он хочет развязать военный конфликт с НАТО, — сообщил Болкунец.

Он добавил, что Лукашенко хотел бы склонить и Россию к участию в этом конфликте. Закончится же это, по мнению политолога, очередными санкциями в отношении президента Белоруссии и, возможно, кровопролитием на границе с Польшей.

Мне кажется, что президента Белоруссии на Западе воспринимают как безумца, так что ни одна страна не пойдёт с ним на переговоры. Единственное исключение — Австрия, закрывающая глаза на преступные действия белорусских властей, на политзаключённых. Она просто преследует свои корыстные интересы, связанные с капиталами и бизнесом на территории государства, — сказал Болкунец.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик обвинил Минск в обострении ситуации на границе. Он считает, что власти Белоруссии хотят довести её до смертельных жертв.