Политолог назвал очень глубокой проблему русофобии в Казахстане

Проблема русофобии в Казахстане существует уже больше 35 лет. Она связана не только с новым министром информации республики Аскаром Умаровым. От того, откажется ли Россотрудничество работать с ним или нет, не изменится ничего, сообщил политолог Армен Гаспарян телеканалу «360».

Это же не один Умаров, это система. Просто он сейчас в пиаре, про него все говорят. Но он даже не вершина этого айсберга. Это очень глубокая проблема, которой более 35 лет. Я не знаю, что должно произойти, чтобы в России начали задумываться над факторами разными и делать правильные выводы. Пока я вижу исключительно повторение бесконечных ошибок, — сказал Гаспарян.

Он добавил, что про русофобские высказывания Умарова было известно с 2007 года, но в России обо всём узнают с огромным опозданием, что поражает.

Вот вроде у всех Интернет есть, в Google никого не банят, у всех мобильные телефоны, но всё спустя годы только узнаётся, — высказался Гаспарян.

Ранее стало известно, что глава Россотрудничества Евгений Примаков отказался от работы с Умаровым. Он привёл несколько высказываний министра, в которых тот нелестно отзывался о русских. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в свою очередь заявил , что на Байконуре не ждут Умарова, ему там будут не рады.

Несколько лет назад различные издания писали о том, что Умаров под ником TurkMedia публиковал в соцсетях скандальные посты и комментарии. В частности, русских жителей Казахстана он называл «навязанной диаспорой» и «руснёй», а Великую Отечественную войну — чужой войной.

Ранее Умаров ответил в Facebook на обвинения в русофобии, которые ему предъявил Примаков. Министр рассказал, что его образ искусственно демонизируется, хотя он всегда вёл плодотворную работу с российскими организациями.

Умаров также сообщил о планах «создать хорошую синергию с российскими и другими медиа, с которыми можно наладить обмен полезным опытом».