Политолог назвал сроки нового наступления ВСУ Политолог Баширов: у Киева остается всего одна попытка для наступления весной

Фото: МО Украины

Предпринимаемые Киевом усилия по проведению мобилизации позволят накопить подготовленные резервы еще для одной попытки стратегического наступления следующей весной, однако эта попытка будет последней, рассказал NEWS.ru политолог, экс-председатель Совета министров Луганской Народной Республики Марат Баширов. По его мнению, наступать в зимних условиях ВСУ не готовы.

Я думаю, что ВСУ еще скопят за зиму какие-то силы и погонят их в бой, когда все высохнет весной. Будет опять-таки вполне ожидаемая попытка весеннего наступления, но я думаю, что это будет последняя возможность для ВСУ эффективно наступать. Дальше они будут думать только о стратегической обороне, — сказал Баширов.

По его мнению ситуация обусловлена тем, что ВСУ в неудачном контрнаступлении этим летом — осенью понесли слишком большие потери, и при этом не успели надежно закрепиться на достигнутых рубежах.

Продолжать наступление в условиях осенней распутицы и дождей ВСУ не могут. Их наступление закончилось. Даже там, где они наступали на юге, они откатятся. То есть удерживать позиции зимой без фортификации невозможно. Залиться бетоном они не успеют в Работино, это точно. Они будут пытаться создать какую-то серую зону, будут минировать. Как у нас есть минные поля перед Крымом, вот точно так же сейчас будут минировать они, — сказал Баширов.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины, которое началось в начале июня, не принесло Киеву никаких результатов, кроме большого количества потерь личного состава — в соотношении примерно 1 к 8 во вред ВСУ.