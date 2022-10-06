Политолог: россиянам не дадут работать в Казахстане Политолог Данилин заявил, что россияне не смогут найти работу в Казахстане

Фото: AP Photo/Denis Spiridonov/ТАСС

Люди, пересекшие российско-казахскую границу через автомобильный пункт пропуска «Мариинский», стоят в очереди на получение регистрации

Уехавшие из России в Казахстан граждане не смогут найти там работу, поскольку рынок вакансий недостаточно широк даже для самих жителей республики, заявил политолог Павел Данилин. По его словам, на большинстве высокооплачиваемых должностей уже трудятся казахские специалисты, передает «Подмосковье сегодня».

Уезжали быстро, в панике. Теперь посидели, в себя пришли и поняли, что надо возвращаться. Работы в Казахстане никто не даст, ее там и для местных нет. Все высокооплачиваемые рабочие места давно заняты квалифицированными казахами, — подчеркнул Данилин.

Он считает, что большинство уехавших россиян уже вернулись обратно на родину, остальные поступят так же в ближайшее время. Также для многих из них уже пришло осознание того, что под мобилизацию они не подпадут, утверждает политолог.

Первый панический рефлекс бегства прошел, и теперь парни возвращаются обратно. Тем более что для этого никаких особых усилий предпринимать не надо, — подытожил Данилин.

Ранее глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов сообщил, что с момента объявления в России частичной мобилизации 21 сентября на территорию республики въехали более 200 тысяч россиян. По его словам, за этот период из Казахстана выехали 147 тысяч россиян.