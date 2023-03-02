Политолог: России придется реагировать на действия США в Казахстане Политолог Геворгян: России в будущем придется реагировать на влияние США в Казахстане

Фото: senate.parlam.kz

США пытаются удержать Казахстан, и России в будущем придется на это реагировать, заявила политолог Каринэ Геворгян. По ее мнению, Вашингтон может задействовать русофобов и националистов из казахского парламента, чтобы сохранить влияние в стране. В беседе с «ПолитЭкспертом» она выразила уверенность, что планы администрации Джо Байдена обречены, но американцы все равно будут использовать «пространство для маневра».

Это не значит, что нет каких-то негативных рычагов, которые британцы и американцы готовы бы были задействовать в Казахстане. Они есть. Включая тех же бармалеев, которых в Казахстане хватает, — русофобов и националистов в правительстве. В будущем России на это предстоит реагировать, — пояснила Геворгян.

Политолог добавила, что Казахстан гордится многовекторностью своей внешней политики и в данный момент занимает нейтральную позицию между США и Россией. При этом она уверена, что Астане вскоре придется сделать выбор в пользу одного направления — Запада или Востока. Она подчеркнула, что сейчас в мире продолжается полная трансформация мироустройства. Также она отметила, что для США Казахстан не играет большой роли, тогда как после распада СССР реальное влияние в стране набрала Великобритания.

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен 28 февраля провел встречи с коллегами сразу из пяти стран бывшего Советского Союза — Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении и Таджикистана.