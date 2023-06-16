Политолог объяснил, зачем в Белоруссии решили судить мертвых людей Политолог Карбалевич указал на политический подтекст в решении Минска судить мертвых людей

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Закон в Белоруссии, разрешающий судить умерших людей, направлен против местной оппозиции, заявил NEWS.ru белорусский политолог Валерий Карбалевич. По его мнению, закон имеет политический подтекст, поскольку работает на образ белорусских властей как единственных «наследников Великой Победы».

Если власти — наследники Великой Победы, то своих оппозиционеров они хотят выставить наследниками фашизма. <...> История победы в Великой Отечественной войне все больше раскручивается властью Лукашенко. Но теперь она получила новые нюансы. Если раньше говорили больше о победе и демонстрации героизма, то теперь нашли новый ход: судить мертвых людей по обвинению в геноциде, — сказал Карбалевич.

15 июня нижняя палата парламента Белоруссии приняла в двух чтениях законопроект, позволяющий прокуратуре возбуждать в отношении умерших уголовные дела по военным преступлениям и терроризму. Закон вступит в силу после того, как его одобрит Совет Республики (верхняя палата парламента) и подпишет президент страны Александр Лукашенко.

По словам члена постоянной комиссии по национальной безопасности палаты представителей Марины Ленчевской, все преступники, виновные в геноциде белорусского народа, должны нести ответственность и неотвратимое наказание за военные преступления, даже если они уже мертвы, и независимо от согласия их родственников.