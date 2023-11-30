Политолог рассказал, зачем Ереван пытается перенести диалог с Баку в Европу Политолог Наумов: Баку убеждает Ереван, что договариваться надо в своем регионе

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Предлагая проводить встречи по урегулированию армяно-азербайджанской проблемы непосредственно на границе, Баку напоминает, что этот вопрос должен рассматриваться двумя странами без посредников, заявил NEWS.ru российский политолог Алексей Наумов. По его словам, Ереван, как проигравшая сторона, пытается «умножить свои силы» с помощью западных посредников, предлагая для встречи европейские столицы.

Но посредники в армяно-азербайджанском урегулировании не помогут — в итоге этот вопрос будет решен только двумя сторонами. Баку не будет «впечатлен» западными столицами, несмотря на то что Ереван пытается показать, что они на его стороне, — считает политолог.

Наумов не исключает, что небольшой азербайджанский приграничный город Газах может стать местом подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией, как в 1978 году американский Кэмп-Дэвид стал местом подписания предварительного мирного соглашения между Израилем и Египтом.

Но главное в этом вопросе даже не место, а политическая воля сторон. У Армении такой воли я не наблюдаю. Подход у нее остается конфронтационный. Но этот вопрос альтернативы не имеет, у Еревана нет другого пути, кроме как интеграционного. Ему необходимо уладить отношения с Азербайджаном и Турцией, — заключил Наумов.

30 ноября вице-премьеры Азербайджана и Армении Шахин Мустафаев и Мгер Григорян провели встречу в рамках комиссий по делимитации госграницы. Встреча прошла вблизи пограничного города Газах. По ее итогам стороны договорились активизировать диалог. В ходе встречи обсуждались вопросы делимитации, а также организационные и процедурные моменты, был предварительно согласован регламент организации и проведения заседаний, а также совместных рабочих встреч. Стороны условились определить дату и место проведения следующей встречи комиссий в рабочем порядке.