Политолог рассказал, войдет ли Армения в ЕС Политолог Марков: Армению не примут в ЕС

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Армению не примут в Евросоюз, пустые обещания Запада нужны, чтобы оторвать республику от союзников, в частности от России, заявил NEWS.ru российский политолог Сергей Марков. По его словам, ранее через этот путь прошла Украина.

Речи о вступлении Армении в ЕС не идет. Западникам главное — пообещать Еревану что-то и подписать ассоциированное соглашение о некоем членстве. Через это уже проходила Украина, из-за которой случился трагический Майдан. Армения будет не членом ЕС, а ее полуколонией, — отметил Марков.

Политолог также отметил, что у ЕС есть еще глобальная стратегическая цель — создать вокруг себя пространство зависимых полуколониальных государств. Он добавил, что в ближайшее время в ЕС примут только страны Западных Балкан.

Остальные государства принимать не будут, так как население ЕС выступает против. Европейское пространство переполнено мигрантами с Ближнего Востока и бедных стран Восточной Европы: Польши, Румынии, Болгарии, — уверен политолог.

Ранее Пашинян заявил в телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что не будет участвовать в заседании ОДКБ в Минске, которое состоится 23 ноября. Он выразил надежду, что коллеги по организации поймут его решение.

Тем временем грузинский президент Саломе Зурабишвили сказала, что Грузия, Украина и Молдавия вступят в Евросоюз одновременно. По ее словам, это будет новым «большим взрывом».