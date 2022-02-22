Политолог рассказал, признает ли Россия Приднестровье после ЛНР и ДНР

У России нет необходимости признавать Приднестровье, так как Молдавия его не атакует, заявил гендиректор Института региональных проблем из Москвы Дмитрий Журавлев изданию EADaily. А вот защитить ДНР и ЛНР иначе было нельзя, уверен он.

Отношения Молдавии с Россией гораздо более конструктивны. Мы же признаём эти два региона потому, что нет другого способа их защитить. Молдвия не атакует Приднестровье, к счастью, и с нами не находится в прямой конфронтации. Такой необходимости там нет, — сказал Журавлев.

Он добавил, что такой ход России в правительстве Украины, Молдавии и США расценят как нападение на Украину. Но признать республики Россия была вынуждена, считает Журавлев, потому что её не слышат уже восемь лет.

Ранее Лондон выразил официальный протест российскому послу из-за «подрыва суверенитета Украины». Отмечается, что британская сторона ясно дала понять российскому послу, что Россия заплатит «заплатит за свои действия дальнейшими санкциями, если не выведет свои войска».

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва остаётся открытой к дипломатическим контактам с западными партнёрами, она в них заинтересована. Он также подчеркнул, что, несмотря на признание Россией республик, ситуация в ДНР и ЛНР по-прежнему неспокойная.