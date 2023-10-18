Политолог рассказал, почему Запад делает из Пашиняна нового Зеленского Политолог Михайлов: Франции и США нужна Армения для создания хаоса у границ РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запад пытается использовать Армению в собственных целях для создания хаоса и нестабильности у границ России, заявил NEWS.ru политолог Евгений Михайлов. По его словам, именно поэтому во время выступления в Европарламенте 17 октября премьер страны Никол Пашинян обвинил Россию в неспособности защитить интересы Армении и в попытке сместить его с должности.

Эти провокационные заявления подкрепляются интересами Франции. Напрасно Пашинян надеется на Париж и Вашингтон, которые пытаются использовать Армению в собственных целях. Добившись хаоса в регионе, западные партнеры бросят Армению, — считает политолог.

По словам Михайлова, идя на разрыв с Россией, Пашинян уничтожает глубокие исторические и экономические связи между российским и армянским народами.

Армения зависит от торговли с Россией, как и от российских релокантов, позволяющих армянской экономике добиваться хороших показателей. Многие армяне работают в России, посылая деньги родственникам домой. Когда Запад наиграется с Арменией, она будет вновь вынуждена идти на поклон к Москве, но, надеюсь, ничего сейчас у Пашиняна не получится, — отметил Михайлов.

Во время выступления 17 октября в Европарламенте Пашинян заявил, что Армения получает серьезные удары по одинаковой схеме: внешняя агрессия, бездействие союзников и попытки использовать военную или гуманитарную ситуацию для свержения власти. По его словам, это проявляется в гибридных технологиях и в провоцировании внутренних беспорядков, которые направляются внешними силами.

Высокопоставленный источник в Москве раскритиковал Пашиняна за выступление в Европарламенте, назвав его слова провокационными и безответственными. Он также сравнил Пашиняна с лидером Украины Владимиром Зеленским и обвинил главу Армении в том, что он ухудшает отношения Еревана и Москвы по тому же сценарию, который использовался на Украине и в Молдавии.