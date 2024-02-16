Политолог рассказал, почему в Киргизии рассматривают закон об иноагентах Политолог Жарихин: США активно создавали центры влияния в Киргизии

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Садыр Жапаров

США активно создавали центры влияния в Киргизии, что вызвало обеспокоенность в Бишкеке, рассказал NEWS.ru замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. По его словам, именно поэтому в республике идет дискуссия по закону об иностранных агентах.

Госсекретарь США Энтони Блинкен защищает модель противозаконного и насильственного давления, то есть центры влияния, финансируемые из-за рубежа, чем занимаются Соединенные Штаты. И особенно активно в Центральной Азии Вашингтон делал это именно в Киргизии. Киргизское руководство и элита этим сильно обеспокоены, — пояснил Жарихин.

Политолог добавил, что работа этих центров неоднократно «способствовала возникновению беспорядков и попыток госпереворота в Киргизии». Поэтому там сейчас идет дискуссия относительно закона об иноагентах.

Сейчас в Киргизии идет достаточно напряженная дискуссия о законе об иностранных агентах, который направлен на то, чтобы ограничить насильственное влияние со стороны зарубежных стран на внутреннюю политику. В то же время он направлен на то, чтобы не создать серьезных препятствий для деятельности неполитических неправительственных организаций гуманитарного плана, — сказал эксперт.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров призвал США и другие страны не вмешиваться во внутренние дела республики. Такой ответ он направил американскому госсекретарю Энтони Блинкену, который выразил обеспокоенность по поводу рассмотрения в киргизском парламенте закона об иноагентах.

Инициатором документа выступила парламентарий Надира Нарматова. Она предложила ввести в законодательство страны термин «иностранный представитель» для некоммерческих организаций, получающих финансирование из-за рубежа, а также создать список таких организаций.