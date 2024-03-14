Политолог рассказал, почему Россия теряет Армению Политолог Наумов: Россия теряет Армению, так как Пашиняну надо сохранить власть

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Никол Пашинян

При нынешней власти в Армении Россия теряет союзнические отношения с этой республикой, заявил NEWS.ru политолог Алексей Наумов. По его словам, премьер-министр страны Никол Пашинян ведет антироссийский курс, чтобы сохранить власть. Однако, предположил эксперт, Ереван не вступит в ЕС.

При Пашиняне Россия, безусловно, теряет Армению. Я бы даже сказал, что она ее частично уже потеряла. Если мы в ближайшее время не увидим смены власти и внешнеполитический разворот в Ереване, Пашинян продолжит антироссийский курс. Ему нужно сохранить власть и популярность, — заявил Наумов.

По словам политолога, для Пашиняна отрыв от России и сближение с ЕС — единственное возможное политическое поведение. Он отметил, что премьер Армении проиграл войну и потерял Карабах, а теперь нужно найти ответственного, на которого можно скинуть все ошибки.

Армения обвиняет Россию в собственных ошибках и обещает народу европейское будущее. Однако Армения не вступит в ЕС. Республике будут обещаны все формы взаимодействия и интеграции, но ее вступления в Европейский союз не будет. Там уже своих кандидатов хватает, как и проблем от обилия этих кандидатов, — сказал Наумов.

Ранее Пашинян заявил, что Ереван имеет политическую волю продолжать углублять отношения с Европейским союзом. По его словам, Армения приветствует резолюцию Европарламента о том, что страна может получить статус кандидата на членство в ЕС.