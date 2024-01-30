Политолог рассказал, почему попытка сместить Залужного выгодна России Политолог Козюлин: склока Зеленского и Залужного ослабляет их обоих

Фото: president.gov.ua

Валерий Залужный

Даже если Валерий Залужный сохранит за собой пост главнокомандующего ВСУ, то все равно нынешнюю борьбу за эту должность уже можно считать благоприятной для России, заявил в беседе с NEWS.ru заведующий Центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. По его словам, внутриполитическая склока в Киеве ослабляет как президента Украины Владимира Зеленского, так и главнокомандующего ВСУ Залужного.

Мы уже сегодня можем делать ставку не на боевые успехи на фронте, а на внутриполитические столкновения в Киеве — они нам принесут успех гораздо быстрее. В этой ситуации, будет ли назначен Буданов вместо Залужного, уже не столь важно, — выразил мнение эксперт.

Как отметил Козюлин, возможное назначение главы военной разведки Украины Кирилла Буданова на должность главкома ВСУ не понравится Вашингтону. Залужного, подчеркнул он, поддерживают власти США.

Это обстоятельство привнесет раскол между властями США и Украины. И это тоже станет плюсом для России, — убежден Козюлин.

Военный корреспондент Александр Коц считает, что отставка главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного невыгодна президенту Владимиру Зеленскому. Чем дольше главком ВСУ будет сидеть на своем месте, тем дольше у Зеленского не будет в его лице политического конкурента. Уволив его, президент развяжет генералу руки и язык, полагает военкор.

29 января в украинских СМИ прошел слух об отставке генерала. Позже его опровергли официальные лица. Также журналисты регулярно подозревают Зеленского и Залужного в конфликтах.