Политолог рассказал об ожиданиях Москвы от переизбрания Алиева Политолог Наумов: переизбрание Алиева на новый срок — хорошая новость для РФ

Фото: president.az

Ильхам Алиев

Политика президента Азербайджана Ильхама Алиева долгосрочная, без каких-то сюрпризов, поэтому для России он свой человек, заявил NEWS.ru политолог-международник, эксперт РСМД Алексей Наумов. По его словам, азербайджанский президент — человек, который имеет хороший опыт во взаимодействии с советской и постсоветской системой. Причем политолог отметил, что немаловажную роль играют также личные отношения Алиева и российского президента Владимира Путина.

Мы понимаем, насколько в современных условиях важны личные взаимоотношения лидеров государств. Алиев для России — знакомый и понятный политик. Он не чужой и в какой-то степени даже свой человек. Он человек, который имеет опыт во взаимодействии с советской и постсоветской системой. Переизбрание Алиева — хорошая новость для российско-азербайджанских отношений, — заявил Наумов.

По его словам, сейчас отношения Москвы и Баку резко идут в гору, потому что Россия разворачивается от ЕС и США и в значительной степени опирается на региональные союзы и форматы взаимодействия. По его словам, в этом плане Азербайджан становится одним из важных партнеров России не только на постсоветском пространстве.

Ранее Путин поздравил Алиева с победой на выборах. Он пожелал ему успехов в президентской деятельности во имя развития Азербайджана и процветания народа. Главы государств обсудили вопросы, связанные с перспективами сотрудничества. Кроме того, они выразили уверенность, что союзнические отношения стран будут и дальше развиваться в различных сферах.

Внеочередные выборы президента Азербайджана прошли в республике 7 февраля. Итоговая явка избирателей составила 76,73%. После обработки 54% бюллетеней Ильхам Алиев набрал 92,1% голосов.