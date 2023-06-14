Политолог рассказал о ядерном сигнале Лукашенко соседям из НАТО Политолог Дзермант: Лукашенко дал НАТО понять, что условия применения ТЯО согласованы с Москвой

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Минскую область

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал понять соседям из НАТО, что согласовал с Москвой возможное применение размещенного на территории страны российского тактического ядерного оружия (ТЯО) в случае западной агрессии, считает белорусский политолог Алексей Дзермант. В беседе с НСН он назвал заявление белорусского лидера о возможности применения ТЯО в большей степени политическим посылом, но имеющим реальные основания.

Александр Лукашенко заявил 13 июня, что не дрогнет и «нажмет на кнопку», если потребуется.

Конечно, он предупреждает соседей из НАТО в отношении того, что на любой акт агрессии будет дан ответ. Это в большей степени политический посыл, но который имеет под собой реальные основания, чтобы там не сомневались, что в случае угрозы это оружие может быть применено, пояснил Дзермант.

По словам политолога, яркая риторика Лукашенко не означает, что он может единолично «нажать на кнопку», белорусский президент говорит о том, что Россия поддержит его решение в случае агрессии.

Эксперт также заметил, что подобные «ядерные» сигналы являются признаками эскалации и углубления конфликта, однако после усиления конфронтации последует смягчение позиций.

Если доходит до такого страшного оружия, это говорит о том, что ситуация идет к взаимному сдерживанию. <...> Страны поймут, что взаимное уничтожение, ядерная война — это не выход. Но для этого должно пройти еще какое-то время, — высказал мнение политолог.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что тактическое ядерное оружие из России будет рассредоточено по всей территории Белоруссии, а не храниться в одном месте.