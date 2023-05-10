Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал на празднование Дня Победы в Москву, будучи больным, заявил НСН белорусский политолог Дмитрий Болкунец. По его словам, глава государства испытывал проблемы с голосом и суставами.
Президент Белоруссии появился в Москве в весьма болезненном состоянии, напряженное лицо выдавало его плохое самочувствие. Большие проблемы у Лукашенко и с суставами. Также то, что у него забинтована рука, демонстрирует вероятность того, что президенту Белоруссии ставят капельницу, — считает Болкунец.
Ранее сообщалось, что Лукашенко почувствовал себя плохо после участия в Параде Победы на Красной площади и не смог самостоятельно пройти до Могилы Неизвестного солдата. Также белорусский лидер не принял участие в неформальном завтраке с главами государств, а в аэропорт его кортеж сопровождала «скорая помощь». Кроме того, впервые за 29 лет не состоялось традиционное выступление Лукашенко на Дне Победы в Минске.
Вместо Лукашенко выступил премьер-министр. Это вызвало уже огромное напряжение в белорусском обществе и номенклатуре, — подчеркнул политолог.
Между тем, еще один белорусский политолог Алексей Дзермант выразил в беседе с НСН сомнения в наличии у Лукашенко серьезного недомогания. По его мнению, если бы президент серьезно заболел, он вообще не появлялся бы на публике.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отсутствие Лукашенко на неформальном завтраке в Кремле тем, что он улетел в Белоруссию для участия в праздничных торжествах в своей стране.