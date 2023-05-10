Кирилл Гуцков

Политолог рассказал о состоянии здоровья Лукашенко Политолог Болкунец заявил о проблемах у Лукашенко с голосом и суставами в ходе визита в Москву

10 мая 2023 в 15:36

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на параде в Москве, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне