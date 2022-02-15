Политолог рассказал о роли Москвы в уходе Лукашенко из власти

Смещение Александра Лукашенко с поста главы государства будет полезным для репутации России в Белоруссии, такое мнение в беседе с Lenta.ru высказал политолог Дмитрий Болкунец. По его словам, именно Кремль в состоянии сместить Лукашенко или удержать его у власти.

Как заметил эксперт, большинство граждан Белоруссии понимают, что решение кризиса в стране находится в Москве. При этом без ухода действующего президента этот кризис не закончится. Болкунец считает, что для развития Белоруссии нужны возможности для развития партийной системы, чтобы оппозиционные политики имели возможность быть представлены в парламенте, но при Лукашенко это невозможно.

Если бы Россия вырулила этот кризис, это бы подняло и её авторитет, и репутацию (среди белорусов - ред.), — подчеркнул политолог.

Ранее Александр Лукашенко в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьёву для YouTube-канала «Соловьёв Live» заявил, что готов оставить пост, если обстановка в стране нормализуется. Главу государства спросили, сколько лет он ещё будет возглавлять Белоруссию. Лукашенко ответил, что «всегда будет» в случае начала войны или возникновения ситуации наподобие той, которая сложилась после президентских выборов в 2020 году.