Политолог раскрыл реакцию России на иск Армении к Азербайджану в ООН Политолог Солонников: РФ не поддержит иск Еревана к Баку о дискриминации армян

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Иск Армении к Азербайджану о дискриминации армян, поданный в Международный суд ООН, призван ввести миротворцев организации из стран НАТО на территорию Карабаха, высказал мнение NEWS.ru политолог Дмитрий Солонников. По его словам, Россия резко отрицательно отнесется к подобному решению в случае его принятия.

Россия явно негативно относится к тому, чтобы еще кто-то входил в рассмотрение ситуации на Южном Кавказе и к привлечению туда ответственных сил, не имеющих отношения к Кавказскому региону. Россия рассматривает это крайне негативно, и попытка Армении любыми средствами затащить представителей НАТО на Южный Кавказ стабильности там совершенно не способствует, — заявил Солонников.

По его мнению, Армения не добьется существенных результатов, однако она действует логично. Политолог отметил, что задача Еревана — поставить под сомнение результаты 44-дневной войны в Карабахе, которая разгорелась осенью 2020 года.

Армения 16 сентября 2021 года обратилась в Международный суд ООН с иском против Азербайджана, обвинив его в расовой дискриминации армян. В документе отмечалось, что Баку якобы «поддерживал политику ненависти к армянам, в результате чего они подвергались дискриминации, массовым убийствам и пыткам».

Азербайджанские власти считают, что у суда ООН нет юрисдикции рассматривать такой иск. По мнению представителя Баку Эльнура Мамедова, обвинения не подпадают и под Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, на которую ссылается в иске армянская сторона.