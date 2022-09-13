Политолог рассказал о недовольстве властей Армении действиями ОДКБ и России Политолог: у правящей партии Армении есть открытое недовольство Россией и ОДКБ

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Ереван, Армения

У правящей партии Армении есть открытое недовольство Россией и ОДКБ, заявил в беседе с NEWS.ru руководитель аналитического центра стратегических исследований «Восканапат» Грант Мелик-Шахназарян. По его словам, нынешняя армянская власть вынуждена дружить с Москвой, поскольку безопасность Армении основана на возможностях и потенциале России. Политолог убежден, что ОДКБ не намерена действовать быстро и переведет решение этого вопроса на дипломатический уровень.

По его мнению, если бы у нынешних властей была возможность покинуть ОДКБ, они ей обязательно воспользовались бы.

Не думаю, что Армения сейчас предпримет такие шаги (по выходу из ОДКБ. — NEWS.ru), но в то же время ожидаю, что ОДКБ будет в данном случае действовать в соответствии с союзническими отношениями между странами-членами этой организации, её духом, — считает он.

Эксперт пояснил, что с момента начала эскалации на границе Азербайджана и Армении прошли почти сутки и действий со стороны ОДКБ никаких не последовало. Это может стать причиной возможного выхода Армении из союза, однако, как убежден политолог, в ближайшее время выхода из этой организации не последует.

Это даёт повод антироссийско настроенным людям в Армении говорить о выходе из ОДКБ, чтобы решать вопросы обеспечения безопасности в других международных системах. Пока это только заявление, реального процесса по выходу из ОДКБ я не наблюдаю, но не исключаю его в будущем, — добавил Шахназарян.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве отметили, что Вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Ереван, в свою очередь, обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук. В министерстве отметили, что в результате боестолкновения есть потери среди личного состава.

Организация Договора о коллективной безопасности ранее сообщила о начале работы по задействованию механизмов организации для урегулирования сложившейся ситуации на границе Азербайджана и Армении, подчеркнув недопустимость применения силы. В ОДКБ призвали Баку и Ереван к политико-дипломатическому урегулированию ситуации.