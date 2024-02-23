Политолог рассказал, когда может закончиться СВО Политолог Козюлин: фронт для Украины может «посыпаться» в этом году

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Ситуация в зоне спецоперации будет складываться не в пользу Украины, в том числе из-за экономических проблем, заявил NEWS.ru заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. По его словам, из-за этого фронт для страны может «посыпаться» уже в этом году.

Думаю, что конфликт затянется на поле боя. Но ситуация будет складываться не в пользу Украины именно в экономике и готовности населения справляться со стрессом, давлением, экономическими трудностями. Кроме того, Запад будет уставать от этого конфликта. Вот тут Россия и победит — за счет стойкости на поле боя и стойкости российского общества, — сказал эксперт.

По его словам, такой эффект должен проявиться в этом году, когда фронт «начнет сыпаться». По его мнению, моральный дух украинцев упадет из-за плохих новостей, отсутствия резервов, плохого обеспечения боеприпасами «и так далее».

Ведь США сегодня не особо готовы финансировать поставки вооружения Киеву, — пояснил Козюлин.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон перестанет считаться стратегическим партнером Киева в случае отказа выделить очередной пакет помощи. На пресс-конференции после встречи с вице-президентом США Камалой Харрис в рамках Мюнхенской конференции по безопасности он отметил, что помощь Белого дома является жизненно важной, добавив, что альтернативы ей нет.